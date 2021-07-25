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Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

Глава государства особо подчеркнул, что сегодня представители этой профессии должны отвечать на вызовы технологической эпохи и защищать людей от киберпреступности.

24 июля, 21:43

Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских следователей с Днём сотрудника органов следствия и поблагодарил их за трудную и ответственную службу, которая значима для всей страны и её жителей. Глава государства отметил, что сегодня представители этой профессии должны отвечать на вызовы технологической эпохи, защищать людей от киберпреступности и эффективно распутывать цепочки преступлений в цифровом пространстве.

Также Путин подчеркнул, что СК РФ и соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы общества, человека и государства.

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"Для такой работы необходимы особые качества: твёрдость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии", — отметил российский лидер.

По словам Путина, во все времена была важна кропотливая и грамотная работа следователя и самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого напрямую зависит справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков ошибок в отношении законопослушных граждан.

Глава государства выразил уверенность, что каждый российский следователь понимает суть своей профессии и всегда руководствуется только законом и совестью.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ, который в этом году отмечается 25 июля.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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