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Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье

Автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения на дороге между Коломной и деревней Сельниково.

24 июля, 22:09

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

В Московской области четыре человека погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла около восьми вечера на 20-м километре автодороги Коломна — Сельниково вблизи деревни Нестерово. Автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли, сообщает ТАСС.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Ульяновской области арестовали водителя КамАЗа, устроившего жуткое ДТП, в котором погибла семья из трёх человек, включая двухлетнюю девочку.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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