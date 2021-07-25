Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье
Автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения на дороге между Коломной и деревней Сельниково.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов
В Московской области четыре человека погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Трагедия произошла около восьми вечера на 20-м километре автодороги Коломна — Сельниково вблизи деревни Нестерово. Автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли, сообщает ТАСС.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Ульяновской области арестовали водителя КамАЗа, устроившего жуткое ДТП, в котором погибла семья из трёх человек, включая двухлетнюю девочку.
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