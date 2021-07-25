Четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Подмосковье

В Московской области четыре человека погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла около восьми вечера на 20-м километре автодороги Коломна — Сельниково вблизи деревни Нестерово. Автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли, сообщает ТАСС.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.