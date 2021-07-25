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Гидрометцентр предупредил россиян о сильных дождях в ближайшие дни

Но есть и положительный момент: ливни позволят снизить интенсивность лесных пожаров в ряде регионов.

25 июля, 00:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ближайшие дни ряд регионов России накроют сильные дожди. Так, обильные осадки ожидаются в Томской, Новосибирской и Магаданской областях, Алтайском крае, Чукотском автономном округе, Якутии и на Северном Кавказе. На реке Амур прогнозируется обострение ситуации с паводками. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что ливни в Якутии, Магаданской области и на Чукотке пройдут 25–26 июля, что позволит снизить интенсивность бушующих там лесных пожаров.

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"В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае тоже сильный дождь и грозы в ближайшие два дня. На севере и юге Красноярского края аналогичная ситуация: дождь, гроза, град. Ещё где сильные осадки — это Северо-Кавказский федеральный округ", — добавил синоптик в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, в Чечне, Ингушетии и некоторых других субъектах СКФО прогнозируется сильный дождь, гроза, град и ветер до 20–25 м/с.

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Что касается ситуации на Амуре, то там вероятны затопления дорог, пойм, огородов и посевов. В частности, прогнозируется уровень воды выше опасной отметки у города Белогорска 25–26 июля. В Хабаровском крае превышение неблагоприятной отметки ожидается через три дня.

Напомним, что в июне уровень реки Амур у Благовещенска превысил показатель наводнения 2013 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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