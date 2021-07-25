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Клубы НХЛ выбрали рекордное за 18 лет число российских хоккеистов на драфте-2021

Самый высокий номер получил нападающий системы СКА Фёдор Свечков. Его взял "Нэшвилл Предаторз".

25 июля, 01:02
<p>Фёдор Свечков. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CL3i7A0jfja/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_svechkov_</a></p>

Фёдор Свечков. Фото © Instagram / _svechkov_

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года выбрано рекордное за 18 лет число российских юниоров — 29.

Предыдущий максимум был установлен в 2003 году — 30 хоккеистов, а абсолютный рекорд в 2000-м — 42 игрока. Под самым высоким номером среди россиян — 19-м — на драфте 2021 года выбрали нападающего системы СКА Фёдора Свечкова. Это сделал "Нэшвилл Предаторз".

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Первым номером драфта стал канадский защитник Оуэн Пауэр, его взял "Баффало Сейбрз". Под вторым номером новый клуб НХЛ "Сиэтл Кракен" взял американского форварда Мэтью Бенирса, а под третьим "Анахайм Дакс" выбрал канадского нападающего Мэйсона Мактавиша. Всего же на драфте было выбрано 224 хоккеиста.

Ранее стало известно, что в состав "Сиэтла" не попал ни один российский хоккеист. Руководство команды выбрало 30 игроков — по одному из каждого клуба лиги, кроме "Вегаса".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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