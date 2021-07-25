Клубы НХЛ выбрали рекордное за 18 лет число российских хоккеистов на драфте-2021

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года выбрано рекордное за 18 лет число российских юниоров — 29.

Предыдущий максимум был установлен в 2003 году — 30 хоккеистов, а абсолютный рекорд в 2000-м — 42 игрока. Под самым высоким номером среди россиян — 19-м — на драфте 2021 года выбрали нападающего системы СКА Фёдора Свечкова. Это сделал "Нэшвилл Предаторз".

Первым номером драфта стал канадский защитник Оуэн Пауэр, его взял "Баффало Сейбрз". Под вторым номером новый клуб НХЛ "Сиэтл Кракен" взял американского форварда Мэтью Бенирса, а под третьим "Анахайм Дакс" выбрал канадского нападающего Мэйсона Мактавиша. Всего же на драфте было выбрано 224 хоккеиста.