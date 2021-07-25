Россиянам объяснили, что будет с рублём после отказа от доллара

Какое будущее ждёт рубль после возможного отказа России от доллара, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Тузов.

Эксперт напомнил, что Центробанк постепенно снижает долю доллара в своих золотовалютных резервах. Есть вероятность, что американская валюта будет полностью заменена, а объёмы евро, юаня и золота увеличатся. Поэтому даже без доллара в резервах рубль останется обеспеченной валютой, считает Тузов.

По словам специалиста, на курс российской валюты влияет не только обеспеченность золотовалютными резервами и их структура, но и баланс спроса на рубль со стороны экспортёров и импортёров, банков и населения. На большинстве международных рынков за товар расплачиваются долларами, поэтому Россия как экспортёр исторически имеет положительный валютный баланс. Рубль укрепился бы, если бы вся входящая валюта сразу обменивалась на него, подчеркнул эксперт.

"Но слабость рубля к доллару одновременно и создаёт российским экспортёрам преимущество по себестоимости, так что ожидать существенного укрепления рубля не стоит", — пояснил Тузов в беседе с агентством "Прайм".

На падении нефти, для сохранения доходов экспортёров и собираемости налогов, рубль слабеет к доллару — данная ситуация не изменится в ближайшем будущем, подытожил специалист.