Российские волейболистки проиграли Италии в стартовом матче на Олимпиаде в Токио
Лучшей в составе сборной РФ стала юная звезда — 17-летняя Арина Федоровцева, набравшая 10 очков.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Женская сборная России по волейболу с поражения начала Олимпийские игры в Токио. Россиянки со счётом 0–3 (23:25, 19:25, 14:25) уступили команде Италии.
Лучшей в составе нашей сборной стала юная звезда — 17-летняя Арина Федоровцева, набравшая 10 очков. У итальянок на площадке выделялась Паола Эгону, в её активе 18 очков. В следующем матче (27 июля) Россия сыграет с Аргентиной. В группе B также выступают команды США, Китая и Турции. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные.
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