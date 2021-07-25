НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские волейболистки проиграли Италии в стартовом матче на Олимпиаде в Токио

Лучшей в составе сборной РФ стала юная звезда — 17-летняя Арина Федоровцева, набравшая 10 очков.

25 июля, 02:01
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Женская сборная России по волейболу с поражения начала Олимпийские игры в Токио. Россиянки со счётом 0–3 (23:25, 19:25, 14:25) уступили команде Италии.

Лучшей в составе нашей сборной стала юная звезда — 17-летняя Арина Федоровцева, набравшая 10 очков. У итальянок на площадке выделялась Паола Эгону, в её активе 18 очков. В следующем матче (27 июля) Россия сыграет с Аргентиной. В группе B также выступают команды США, Китая и Турции. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные.

Поборемся за победу в стрельбе и фехтовании: Расписание второго дня Олимпиады в Токио

Поборемся за победу в стрельбе и фехтовании: Расписание второго дня Олимпиады в Токио

Ранее Лайф публиковал итоги первого дня Олимпиады в Токио.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1