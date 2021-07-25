Российские волейболистки проиграли Италии в стартовом матче на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по волейболу с поражения начала Олимпийские игры в Токио. Россиянки со счётом 0–3 (23:25, 19:25, 14:25) уступили команде Италии.

Лучшей в составе нашей сборной стала юная звезда — 17-летняя Арина Федоровцева, набравшая 10 очков. У итальянок на площадке выделялась Паола Эгону, в её активе 18 очков. В следующем матче (27 июля) Россия сыграет с Аргентиной. В группе B также выступают команды США, Китая и Турции. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные.