Соревнованиям на Олимпиаде в Токио угрожает тайфун "Непартак"

В начале следующей недели в Токио могут пройти мощные ливни с сильным ветром, которые принесёт туда тайфун "Непартак". Об этом сообщило главное метеорологическое агентство Японии.

Прогнозируется, что давление в центре тайфуна в момент приближения к Токио может составлять 990 гектопаскалей, а скорость ветра в его центре может достигать 20 м/с с порывами до 30 м/с. По словам синоптиков, в регионе Канто, где находится Токио, ожидается до 150 мм осадков. Не исключено, что стихия помешает проведению соревнований по плаванию на открытой воде и триатлону, которые назначены на 27 июля.