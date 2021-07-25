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Соревнованиям на Олимпиаде в Токио угрожает тайфун "Непартак"

По словам синоптиков, в регионе Канто, где находится столица Японии, ожидается до 150 мм осадков.

25 июля, 02:23
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В начале следующей недели в Токио могут пройти мощные ливни с сильным ветром, которые принесёт туда тайфун "Непартак". Об этом сообщило главное метеорологическое агентство Японии.

Прогнозируется, что давление в центре тайфуна в момент приближения к Токио может составлять 990 гектопаскалей, а скорость ветра в его центре может достигать 20 м/с с порывами до 30 м/с. По словам синоптиков, в регионе Канто, где находится Токио, ожидается до 150 мм осадков. Не исключено, что стихия помешает проведению соревнований по плаванию на открытой воде и триатлону, которые назначены на 27 июля.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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