Глава ОКР призвал равняться на стрелков после победы Бацарашкиной на Олимпиаде
В командном медальном зачёте сборная России делит четвёртое – пятое места с Австралией. Лидирует Китай.
Виталина Бацарашкина. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков прокомментировал золотую олимпийскую медаль Виталины Бацарашкиной в пулевой стрельбе и призвал остальных спортсменов равняться на стрелков.
"Конечно же, это большой успех для Бацарашкиной, она была готова к такому результату, долго шла к нему. Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков!" — сказал Поздняков в беседе с ТАСС.
Напомним, 24-летняя Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом. Стоит отметить, что во время соревнований произошёл неприятный казус. В концовке финала электроника не зафиксировала выстрел россиянки, судьи засчитали ей ноль очков. Но, посовещавшись, арбитры изменили своё решение и дали Бацарашкиной возможность произвести ещё один выстрел.
По данным на 06:00 Россия делит четвёртое – пятое места в медальном зачёте с Австралией. Обе сборные имеют по одной медали каждого достоинства. Лидирует Китай с тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами. На втором месте хозяева Олимпиады японцы (два золота и серебро), на третьей строчке США (одно золото, два серебра и три бронзы).
Напомним, накануне Россия завоевала две первые медали: серебро в пулевой стрельбе получила Анастасия Галашина, а бронзу — тхэквондист Михаил Артамонов.
Комментариев: 0