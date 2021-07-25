Глава ОКР призвал равняться на стрелков после победы Бацарашкиной на Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков прокомментировал золотую олимпийскую медаль Виталины Бацарашкиной в пулевой стрельбе и призвал остальных спортсменов равняться на стрелков.

"Конечно же, это большой успех для Бацарашкиной, она была готова к такому результату, долго шла к нему. Конечно, мы с большим удовольствием поздравляем от всей нашей олимпийской команды нашего замечательного стрелка. И хочу отметить, что в очередной раз стрелки пополняют медальный запас нашей олимпийской команды. Так держать и равняться на стрелков!" — сказал Поздняков в беседе с ТАСС.

Напомним, 24-летняя Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом. Стоит отметить, что во время соревнований произошёл неприятный казус. В концовке финала электроника не зафиксировала выстрел россиянки, судьи засчитали ей ноль очков. Но, посовещавшись, арбитры изменили своё решение и дали Бацарашкиной возможность произвести ещё один выстрел.