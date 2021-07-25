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В Японии начали испытывать на людях таблетки от ковида

По словам разработчика, препарат, который необходимо принимать один раз в сутки, должен нейтрализовать CoViD-19 всего за пять дней. Отмечается, что фаза тестирования, вероятно, продлится до 2022 года.

25 июля, 12:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Японская компания Shionogi & Co, разработавшая таблетки от коронавируса, начала испытывать препарат на людях. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Как отметил исполнительный директор компании Исао Тешироги, до конца года в качестве добровольцев Shionogi & Co планирует привлечь до 100 людей, не имеющих хронических заболеваний. Ожидается, что чуть позже также начнётся плацебо-контролируемая фаза тестирований.

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Тешироги добавил, что курс лечения составит всего пять дней, таблетки необходимо принимать один раз в сутки. По его словам, суть работы лекарства в том, что оно способно подавлять активность протеазы — фермента, с помощью которого вирус размножается внутри человеческого организма.

Согласно данным издания, испытания нового препарата, вероятно, продлятся до следующего года.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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