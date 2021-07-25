Категорическое нежелание вакцинироваться является проявлением эгоизма и безответственности, а не свободы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити, Французская Полинезия.

По словам Макрона, нет свободы без обязанностей в стиле "никто ничего никому не должен". Необходимо помнить о других людях.

"Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", — отметил Макрон.

Президент призвал уважительно относиться к сомневающимся. С такими людьми надо разговаривать и помогать им.

"Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", — подчеркнул политик.

Макрон раскритиковал тех, кто категорически не желает прививаться. Он выделил их безответственность и эгоизм, подробно раскрыв мысль о том, что поведение таких граждан не является свободой.

"Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжёлая форма заболевания, вы попадёте в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом", — сказал лидер республики.