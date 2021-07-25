"Никакая свобода не может существовать без обязательств": Макрон раскритиковал противников карантинных ограничений
Французский лидер заявил, что уважает сомневающихся, при этом назвал антипрививочников "безответственными" гражданами.
Фото © Getty Images / Kiran Ridley
Категорическое нежелание вакцинироваться является проявлением эгоизма и безответственности, а не свободы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити, Французская Полинезия.
По словам Макрона, нет свободы без обязанностей в стиле "никто ничего никому не должен". Необходимо помнить о других людях.
"Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", — отметил Макрон.
Президент призвал уважительно относиться к сомневающимся. С такими людьми надо разговаривать и помогать им.
"Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", — подчеркнул политик.
Макрон раскритиковал тех, кто категорически не желает прививаться. Он выделил их безответственность и эгоизм, подробно раскрыв мысль о том, что поведение таких граждан не является свободой.
"Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжёлая форма заболевания, вы попадёте в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом", — сказал лидер республики.
Напомним, что во Франции и других странах прошли митинги против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса. В Париже силовикам пришлось применить слезоточивый газ, некоторые демонстранты были задержаны.
Комментариев: 0