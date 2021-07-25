НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Никакая свобода не может существовать без обязательств": Макрон раскритиковал противников карантинных ограничений

Французский лидер заявил, что уважает сомневающихся, при этом назвал антипрививочников "безответственными" гражданами.

25 июля, 11:39
<p>Фото © Getty Images / Kiran Ridley</p>

Фото © Getty Images / Kiran Ridley

Категорическое нежелание вакцинироваться является проявлением эгоизма и безответственности, а не свободы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время посещения госпиталя на острове Таити, Французская Полинезия.

По словам Макрона, нет свободы без обязанностей в стиле "никто ничего никому не должен". Необходимо помнить о других людях.

"Никакая свобода не может существовать без обязательств. Свободы, когда я ничего никому не должен, не существует. Это фикция, люди сами себя обманывают. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Она основывается на взаимных обязанностях", — отметил Макрон.

Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга

Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга

Президент призвал уважительно относиться к сомневающимся. С такими людьми надо разговаривать и помогать им.

"Я уважаю сомнения. Думаю, что на сомнения надо отвечать терпением, убеждением, сопровождением. И вместе с тем я констатирую, что на протестных акциях есть люди, которые действуют иррационально, цинично и прибегая к манипуляциям", — подчеркнул политик.

В Москве задержано несколько человек на митинге противников вакцинации

В Москве задержано несколько человек на митинге противников вакцинации

Макрон раскритиковал тех, кто категорически не желает прививаться. Он выделил их безответственность и эгоизм, подробно раскрыв мысль о том, что поведение таких граждан не является свободой.

"Если вы не хотите вакцинироваться, а завтра вы заразите вашего отца, мать или меня. Значит, я стану жертвой вашей свободы, в то время как у вас есть возможность себя защитить и меня защитить. Возможно, у вас будет тяжёлая форма заболевания, вы попадёте в больницы. И весь медперсонал должен будет вас лечить, и, возможно, он должен будет перенести запланированные операции во имя вашей свободы. Это не свобода. Это называется безответственностью и эгоизмом", — сказал лидер республики.

Британия грозит побить отметку 200 000 заболевших в сутки

Британия грозит побить отметку 200 000 заболевших в сутки

Напомним, что во Франции и других странах прошли митинги против карантинных ограничений и вакцинации от коронавируса. В Париже силовикам пришлось применить слезоточивый газ, некоторые демонстранты были задержаны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1