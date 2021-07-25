Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии, профессор Валерий Савченко скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

"Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым учёным и организатором, увлечённым своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте", — приводятся в сообщении слова соболезнования главы Минздрава Михаила Мурашко.

Валерий Савченко пришёл в НМИЦ гематологии в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. В центре он проработал 33 года. Под руководством Савченко в России впервые стартовали работы по применению трансплантации костного мозга. Позднее эта клиника стала объединяющим и координирующим центром проведения первых многоцентровых общероссийских исследований в области гематологии.

Савченко также является автором более 1450 научных публикаций как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Кроме того, на счету профессора 14 авторских свидетельств об изобретениях.