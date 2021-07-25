Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко
Под его руководством в России впервые стартовали работы по применению трансплантации костного мозга. На счету профессора 14 авторских свидетельств об изобретениях.
Валерий Савченко. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) гематологии, профессор Валерий Савченко скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
"Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым учёным и организатором, увлечённым своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте", — приводятся в сообщении слова соболезнования главы Минздрава Михаила Мурашко.
Валерий Савченко пришёл в НМИЦ гематологии в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга. В центре он проработал 33 года. Под руководством Савченко в России впервые стартовали работы по применению трансплантации костного мозга. Позднее эта клиника стала объединяющим и координирующим центром проведения первых многоцентровых общероссийских исследований в области гематологии.
Савченко также является автором более 1450 научных публикаций как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Кроме того, на счету профессора 14 авторских свидетельств об изобретениях.
Ранее в возрасте 80 лет скончался Герой России первый директор ФАПСИ Александр Старовойтов. Глава правительства Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с его смертью и отметил, что благодаря Старовойтову были созданы уникальные системы информационной безопасности страны, проведена автоматизация и цифровизация систем правительственной и оперативной связи.
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