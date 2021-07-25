В матче за третье место наша спортсменка была сильнее итальянки Аличе Вольпи — 15:14.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Таким образом, в копилке нашей сборной это стала пятая медаль, две из которых — бронзовые. При этом в женской рапире Россию ждёт ещё одна награда: в решающем матче Инна Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.