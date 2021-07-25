Пятая медаль России: Рапиристка Коробейникова выиграла бронзу в фехтовании на Олимпиаде в Токио
В этом виде программы у нашей сборной будет ещё одна медаль — за золото сразится Инна Дериглазова.
Фото © Telegram / Олимпийский комитет России
Российская рапиристка Лариса Коробейникова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в фехтовании.
В матче за третье место наша спортсменка была сильнее итальянки Аличе Вольпи — 15:14.
Таким образом, в копилке нашей сборной это стала пятая медаль, две из которых — бронзовые. При этом в женской рапире Россию ждёт ещё одна награда: в решающем матче Инна Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.
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