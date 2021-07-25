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Пятая медаль России: Рапиристка Коробейникова выиграла бронзу в фехтовании на Олимпиаде в Токио

В этом виде программы у нашей сборной будет ещё одна медаль — за золото сразится Инна Дериглазова.

25 июля, 11:07
<p>Фото © Telegram / Олимпийский комитет России</p>

Фото © Telegram / Олимпийский комитет России

Российская рапиристка Лариса Коробейникова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио в фехтовании.

В матче за третье место наша спортсменка была сильнее итальянки Аличе Вольпи — 15:14.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Таким образом, в копилке нашей сборной это стала пятая медаль, две из которых — бронзовые. При этом в женской рапире Россию ждёт ещё одна награда: в решающем матче Инна Дериглазова сразится с американкой Ли Кифер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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