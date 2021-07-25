Теннисист Андрей Рублёв проиграл в первом круге на Олимпиаде
Накануне он завершил борьбу и в парном разряде, где выступал вместе с Кареном Хачановым.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на Олимпиаде в Токио, уступив хозяину соревнований Кэю Нисикори.
Матч, который продолжался 1 час 15 минут, завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу японского спортсмена. Добавим, что днём ранее Рублёв завершил борьбу в парном разряде, где выступал вместе с Кареном Хачановым.
Ранее Лайф сообщал, что борьбу за золото в парном зачёте завершили ещё два представителя нашей страны — Даниил Медведев и Аслан Карацев, которые проиграли представителям Словакии.
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