Российского финала не будет: Рапиристка Коробейникова уступила американке Кифир в полуфинале Олимпиады в Токио
За золотую медаль в этом виде программы поборется другая представительница нашей страны — Инна Дериглазова.
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Россиянка Лариса Коробейникова не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по фехтованию на рапирах, уступив американке Ли Кифир со счётом 6:15.
По ходу матча наша спортсменка получила небольшое повреждение, после которого сумела продолжить борьбу, однако навязать чего-либо серьёзного у неё не получилось. Теперь Коробейникову ждёт матч за бронзу.
В финале же Ли Кифир встретится с другой представительницей России — Инной Дериглазовой.
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