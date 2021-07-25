Россиянка Лариса Коробейникова не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по фехтованию на рапирах, уступив американке Ли Кифир со счётом 6:15.

По ходу матча наша спортсменка получила небольшое повреждение, после которого сумела продолжить борьбу, однако навязать чего-либо серьёзного у неё не получилось. Теперь Коробейникову ждёт матч за бронзу.