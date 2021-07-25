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Российского финала не будет: Рапиристка Коробейникова уступила американке Кифир в полуфинале Олимпиады в Токио

За золотую медаль в этом виде программы поборется другая представительница нашей страны — Инна Дериглазова.

25 июля, 09:56
<p>Фото © Getty Images / Elsa</p>

Фото © Getty Images / Elsa

Россиянка Лариса Коробейникова не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по фехтованию на рапирах, уступив американке Ли Кифир со счётом 6:15.

По ходу матча наша спортсменка получила небольшое повреждение, после которого сумела продолжить борьбу, однако навязать чего-либо серьёзного у неё не получилось. Теперь Коробейникову ждёт матч за бронзу.

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

В финале же Ли Кифир встретится с другой представительницей России — Инной Дериглазовой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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