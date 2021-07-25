Коронавирус обнаружили у участника Олимпиады в Токио, который уже выступал на соревнованиях
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На Олимпиаде в Токио коронавирус обнаружили у спортсмена, который уже принимал участие в соревнованиях. Положительный тест выявили у гребца из Нидерландов Финна Флорина, сообщает Kyodo.
Стоит отметить, что за время игр это стал первый случай, когда заболевание выявили у спортсмена, ранее принимавшего участие в стартах. Теперь дополнительные тесты сдаст контактная группа, которую можно отследить с помощью специального приложения.
Всего же за последние сутки коронавирус выявили у 10 человек, имеющих отношение к летней Олимпиаде. Общее число подобных случаев достигло 127.
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