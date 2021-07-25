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Россиянка Минина вышла в финал турнира по тхэквондо на Олимпиаде в Токио

25 июля, 07:58
<p><em style="font-style: italic;">Татьяна Минина (слева). </em>Фото © Getty Images / Maja Hitij</p>

Татьяна Минина (слева). Фото © Getty Images / Maja Hitij

Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В полуфинале она победила иранку Кимию Ализаде Зенурин из олимпийской команды беженцев со счётом 10:3. Её соперницей по решающему матчу станет победительница пары Анастасия Золотич (США) – Ло Чиа-Линг (Тайвань).

Есть вторая медаль: Тхэквондист Артамонов победил в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Есть вторая медаль: Тхэквондист Артамонов победил в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

Ранее бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио взял тхэквондист Михаил Артамонов, который победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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