Россиянка Минина вышла в финал турнира по тхэквондо на Олимпиаде в Токио
Татьяна Минина (слева). Фото © Getty Images / Maja Hitij
Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.
В полуфинале она победила иранку Кимию Ализаде Зенурин из олимпийской команды беженцев со счётом 10:3. Её соперницей по решающему матчу станет победительница пары Анастасия Золотич (США) – Ло Чиа-Линг (Тайвань).
Ранее бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио взял тхэквондист Михаил Артамонов, который победил Лукаса Лаутаро Гусмана из Аргентины.
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