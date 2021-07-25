Россиянка Минина вышла в финал турнира по тхэквондо на Олимпиаде в Токио

Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал Олимпиады в Токио в весовой категории до 57 килограммов.

В полуфинале она победила иранку Кимию Ализаде Зенурин из олимпийской команды беженцев со счётом 10:3. Её соперницей по решающему матчу станет победительница пары Анастасия Золотич (США) – Ло Чиа-Линг (Тайвань).