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"Вдохновит всех наших олимпийцев": Матыцин назвал золото Бацарашкиной на Играх в Токио яркой победой

Министр спорта напомнил, что на предыдущих ОИ в Рио-де-Жанейро спортсменка заняла второе место. Поэтому нынешний триумф Виталины — долгожданный и заслуженный.

25 июля, 07:29
<p>Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Победа Виталины Бацарашкиной, которая принесла российской сборной первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, вдохновит наших спортсменов на высокие достижения. Такое мнение выразил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио! <...> Пусть эта яркая победа вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!" — отметил глава Минспорта.

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Матыцин напомнил, что на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро пять лет назад спортсменка заняла второе место. Поэтому, по его словам, нынешний триумф 24-летней Бацарашкиной является долгожданным и заслуженным.

Напомним, Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом. Второе место заняла Антоанета Костадинова из Болгарии, третье — Рансинь Цзян из Китая. Стоит отметить, что во время соревнований произошёл неприятный казус. В концовке финала электроника не зафиксировала выстрела россиянки, судьи засчитали ей ноль очков. Но, посовещавшись, арбитры изменили своё решение и дали Бацарашкиной возможность произвести ещё один выстрел.

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Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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