"Вдохновит всех наших олимпийцев": Матыцин назвал золото Бацарашкиной на Играх в Токио яркой победой
Министр спорта напомнил, что на предыдущих ОИ в Рио-де-Жанейро спортсменка заняла второе место. Поэтому нынешний триумф Виталины — долгожданный и заслуженный.
Олег Матыцин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Победа Виталины Бацарашкиной, которая принесла российской сборной первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, вдохновит наших спортсменов на высокие достижения. Такое мнение выразил министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио! <...> Пусть эта яркая победа вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!" — отметил глава Минспорта.
Матыцин напомнил, что на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро пять лет назад спортсменка заняла второе место. Поэтому, по его словам, нынешний триумф 24-летней Бацарашкиной является долгожданным и заслуженным.
Напомним, Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров с олимпийским рекордом. Второе место заняла Антоанета Костадинова из Болгарии, третье — Рансинь Цзян из Китая. Стоит отметить, что во время соревнований произошёл неприятный казус. В концовке финала электроника не зафиксировала выстрела россиянки, судьи засчитали ей ноль очков. Но, посовещавшись, арбитры изменили своё решение и дали Бацарашкиной возможность произвести ещё один выстрел.
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