Победа Виталины Бацарашкиной, которая принесла российской сборной первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, вдохновит наших спортсменов на высокие достижения. Такое мнение выразил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Поздравляю Виталину Бацарашкину, её тренеров, Стрелковый союз России и всех российских болельщиков с первой золотой медалью нашей команды на Играх в Токио! <...> Пусть эта яркая победа вдохновит всех наших олимпийцев на самые высокие достижения и рекорды!" — отметил глава Минспорта.

Матыцин напомнил, что на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро пять лет назад спортсменка заняла второе место. Поэтому, по его словам, нынешний триумф 24-летней Бацарашкиной является долгожданным и заслуженным.