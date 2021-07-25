Есть второе серебро: Женская сборная России по стрельбе из лука уступила Южной Корее в финале на Олимпиаде в Токио

По ходу турнира наши девушки были сильнее представительниц Украины и Германии, однако в решающем противостоянии не смогли навязать борьбу сильнейшей команде мира.