Есть второе серебро: Женская сборная России по стрельбе из лука уступила Южной Корее в финале на Олимпиаде в Токио
По ходу турнира наши девушки были сильнее представительниц Украины и Германии, однако в решающем противостоянии не смогли навязать борьбу сильнейшей команде мира.
Фото © Telegram / Олимпийский комитет России
Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по стрельбе из лука.
В решающем противостоянии наши девушки не сумели победить представительниц Южной Кореи, которые являлись действующими Олимпийскими чемпионками, уступив со счётом 0:6. Добавим, что по ходу турнира россиянки были сильнее команд Германии и Украины.
Для команды ОКР это серебро стало вторым на Олимпиаде в Токио, всего же в активе нашей сборной четыре медали.
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