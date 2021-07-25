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Есть второе серебро: Женская сборная России по стрельбе из лука уступила Южной Корее в финале на Олимпиаде в Токио

По ходу турнира наши девушки были сильнее представительниц Украины и Германии, однако в решающем противостоянии не смогли навязать борьбу сильнейшей команде мира.

25 июля, 08:03
<p>Фото © Telegram / Олимпийский комитет России</p>

Фото © Telegram / Олимпийский комитет России

Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

В решающем противостоянии наши девушки не сумели победить представительниц Южной Кореи, которые являлись действующими Олимпийскими чемпионками, уступив со счётом 0:6. Добавим, что по ходу турнира россиянки были сильнее команд Германии и Украины.

Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио

Виталина Бацарашкина принесла сборной России первое золото Олимпиады в Токио

Для команды ОКР это серебро стало вторым на Олимпиаде в Токио, всего же в активе нашей сборной четыре медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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