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Фехтовальщица Инна Дериглазова вышла в финал Олимпиады в Токио

Её соперницей в финале может стать другая представительница нашей страны Лариса Коробейникова.

25 июля, 09:28
<p>Фото © Getty Images / Elsa</p>

Фото © Getty Images / Elsa

Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в финал олимпийского турнира по фехтованию.

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В полуфинале она была сильнее представительницы Италии Аличе Вольпи — 15:10. Стоит отметить, что Дериглазова является действующей олимпийской чемпионкой.

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При этом в финале она может встретиться с другой представительницей нашей страны Ларисой Коробейниковой, которую ждёт противостояние с представительницей США Ли Кифер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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