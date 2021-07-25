Фехтовальщица Инна Дериглазова вышла в финал Олимпиады в Токио

Гид по Олимпиаде в Токио: Где и когда смотреть, за кого из наших болеть

В полуфинале она была сильнее представительницы Италии Аличе Вольпи — 15:10. Стоит отметить, что Дериглазова является действующей олимпийской чемпионкой.

Фехтовальщица Муртазаева уступила в поединке за бронзу на Олимпиаде в Токио

При этом в финале она может встретиться с другой представительницей нашей страны Ларисой Коробейниковой, которую ждёт противостояние с представительницей США Ли Кифер.