Фехтовальщица Инна Дериглазова вышла в финал Олимпиады в Токио
Её соперницей в финале может стать другая представительница нашей страны Лариса Коробейникова.
Фото © Getty Images / Elsa
Российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в финал олимпийского турнира по фехтованию.
В полуфинале она была сильнее представительницы Италии Аличе Вольпи — 15:10. Стоит отметить, что Дериглазова является действующей олимпийской чемпионкой.
При этом в финале она может встретиться с другой представительницей нашей страны Ларисой Коробейниковой, которую ждёт противостояние с представительницей США Ли Кифер.
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