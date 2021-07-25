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"Запросил 25 тысяч долларов": Лидеру российской гимнастики Мельниковой пришлось менять музыку на Олимпиаде в Токио

Привыкать к новой композиции ей пришлось буквально за три недели до старта на Играх, потому спортсменка не уверена, что подготовила упражнения в полном объёме.

25 июля, 09:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNxM23khcjj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gelyamelnikova</a></p>

Фото © Instagram / gelyamelnikova

Лидеру женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой незадолго до старта Олимпиады в Токио пришлось экстренно менять музыку для выступлений в вольных упражнениях из-за авторских прав.

"Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни. Если честно, я даже всплакнула, когда услышала эту музыку", — рассказала Мельникова.

По её словам, для выступления на играх нужно было иметь авторские права, однако автор музыки запросил 25 тысяч долларов. Федерация отказалась платить такие деньги, и в итоге спортсменке и тренерам пришлось экстренно подбирать новую композицию.

"Мы много работали именно над второй частью, потому что три недели — это очень мало для наработки вольных. Там и темп другой, повороты я немного поменяла. Поэтому я на 100% уверена, что не подготовила свои вольные в полном объёме, как я могу", — добавила Мельникова.

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Добавим, что пока что Ангелина Мельникова находится на первом месте в квалификации личного многоборья. Отборочные старты завершатся вечером 25 июля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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