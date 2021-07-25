"Чтоб твоя семья сдохла": Проигравший на Олимпиаде теннисист Рублёв рассказал о хейте в соцсетях
На подобные послания, по собственному признанию, он уже просто не обращает внимания, ведь он также получает множество сообщений с поддержкой.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский теннисист Андрей Рублёв, который проиграл в первом круге Олимпиады в Токио, рассказал журналистам о хейте, с которым сталкивается в соцсетях.
"Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в "Инстаграме" писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей <...> Мне постоянно пишут: "Я на тебя поставил, а ты..." Или просто — чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую", — признался Рублёв журналистам.
Говоря о проигранном матче, он отметил, что у него не всё складывалось в важные моменты, тогда как победивший японец Нисикори в подобных ситуациях действовал удачно.
Ранее Лайф сообщал, что Андрей Рублёв уступил в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Днём ранее он вместе с Кареном Хачановым проиграл в матче парного разряда.
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