"Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в "Инстаграме" писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей <...> Мне постоянно пишут: "Я на тебя поставил, а ты..." Или просто — чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую", — признался Рублёв журналистам.