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"Чтоб твоя семья сдохла": Проигравший на Олимпиаде теннисист Рублёв рассказал о хейте в соцсетях

На подобные послания, по собственному признанию, он уже просто не обращает внимания, ведь он также получает множество сообщений с поддержкой.

25 июля, 10:42
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский теннисист Андрей Рублёв, который проиграл в первом круге Олимпиады в Токио, рассказал журналистам о хейте, с которым сталкивается в соцсетях.

"Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в "Инстаграме" писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей <...> Мне постоянно пишут: "Я на тебя поставил, а ты..." Или просто — чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую", — признался Рублёв журналистам.

Говоря о проигранном матче, он отметил, что у него не всё складывалось в важные моменты, тогда как победивший японец Нисикори в подобных ситуациях действовал удачно.

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Ранее Лайф сообщал, что Андрей Рублёв уступил в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде в Токио. Днём ранее он вместе с Кареном Хачановым проиграл в матче парного разряда.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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