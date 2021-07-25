Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о "стене залповых ливней"

В последнюю неделю июля в Москве ожидается жаркая погода, а также ливни и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13–16 градусов, а днём столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно", — сказал метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Однако с приближением ложбины циклона "Дирк", в очередной раз затопившего северную Европу, к вечеру среды небо заволокут мощные тучи, предупредил метеоролог. По его словам, в ночь на четверг сначала начнётся "слепой" дождь, который постепенно перерастёт в "стену залповых ливней". Гроза будет сопровождаться порывами ветра до 15–20 метров в секунду. При этом общее количество осадков будет незначительным, добавил Тишковец.

В четверг в столичном регионе ожидаются короткие дожди, воздух прогреется до 21–26 градусов, к пятнице постепенно распогодится, и погода наладится, отметил специалист. Но в субботу, по его словам, грозовой фронт с запада вновь "прервёт идиллию".