Метеоролог Тишковец предупредил москвичей о "стене залповых ливней"
До 30 градусов жары ожидается в первой половине следующей недели, однако уже к вечеру среды небо заволокут мощные грозовые тучи. Непогода будет сопровождаться сильным ветром.
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В последнюю неделю июля в Москве ожидается жаркая погода, а также ливни и грозы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник и вторник антициклон по имени "Дана" продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13–16 градусов, а днём столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно", — сказал метеоролог в беседе с РИА "Новости".
Однако с приближением ложбины циклона "Дирк", в очередной раз затопившего северную Европу, к вечеру среды небо заволокут мощные тучи, предупредил метеоролог. По его словам, в ночь на четверг сначала начнётся "слепой" дождь, который постепенно перерастёт в "стену залповых ливней". Гроза будет сопровождаться порывами ветра до 15–20 метров в секунду. При этом общее количество осадков будет незначительным, добавил Тишковец.
В четверг в столичном регионе ожидаются короткие дожди, воздух прогреется до 21–26 градусов, к пятнице постепенно распогодится, и погода наладится, отметил специалист. Но в субботу, по его словам, грозовой фронт с запада вновь "прервёт идиллию".
Ранее Лайф сообщал, что в нескольких регионах России метеорологи спрогнозировали опасную погоду. В некоторых областях на смену жаре придёт похолодание, которое будет сопровождаться дождями и сильным ветром.
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