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В квартире в Петербурге нашли изрезанные тела пенсионерки и её сына

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и начато расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 июля, 10:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге пенсионерка и её сын были зверски убиты в собственной квартире. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Пятый канал.

По информации собеседника телеканала, дочь приехала навестить пожилую мать и брата, однако входная дверь квартиры оказалась заперта. На стук никто не реагировал, а из самого помещения доносился неприятный сладковатый запах. Женщина запаниковала и вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь и обнаружили в квартире тела 84-летней женщины и её 56-летнего сына с колото-резаными ранами и следами разложения.

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Как уточнил источник, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

А на днях в московской квартире нашли тела двух женщин. Дверь в жилище пришлось вскрывать.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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