В квартире в Петербурге нашли изрезанные тела пенсионерки и её сына

В Санкт-Петербурге пенсионерка и её сын были зверски убиты в собственной квартире. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Пятый канал.

По информации собеседника телеканала, дочь приехала навестить пожилую мать и брата, однако входная дверь квартиры оказалась заперта. На стук никто не реагировал, а из самого помещения доносился неприятный сладковатый запах. Женщина запаниковала и вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь и обнаружили в квартире тела 84-летней женщины и её 56-летнего сына с колото-резаными ранами и следами разложения.

Как уточнил источник, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.