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Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"

Судно было заложено в июне 2020 года. Оно названо в честь старшего механика, посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.

25 июля, 10:14

Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов" на Адмиралтейских верфях. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии спуска на воду рыболовного супертраулера новейшего поколения "Механик Сизов".

Спуск проходит на Адмиралтейских верфях. Перед ним также прошла церемония освящения траулера. В мероприятии приняли участие гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеб Франк и замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

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"Механик Сизов" — это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, которые строятся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу РРПК. Траулер предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, включая прилегающие к ним районы Восточного побережья РФ. Судно было заложено в июне 2020 года. Оно названо в честь старшего механика Владимира Сизова (1936–2013), посвятившего более 30 лет работе на рыбопромысловом флоте.

Ранее Лайф сообщал, что в Севастополе отметили День ВМФ торжественным парадом кораблей и пролётом авиации. В этом году в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходит без праздничного концерта и салюта. Кроме того, отменены показательные ракетные и артиллерийские стрельбы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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