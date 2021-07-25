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Россия способна обнаружить любого противника и нанести неотвратимый удар, заявил Путин

По словам президента, сейчас в составе отечественного флота есть мощные корабли океанской зоны, ракетные атомные подводные крейсеры, а также новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения.

25 июля, 09:02
<p>Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Военно-морской флот России способен найти любого противника и в случае необходимости нанести по нему удар. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

"Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", — сказал российский лидер.

В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Путин отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла достойное место в числе ведущих морских держав. По его словам, сейчас в составе отечественного флота есть мощные корабли океанской зоны, ракетные атомные подводные крейсеры, а также новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, у которых до сих пор нет аналогов в мире.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.

Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ

Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ

Как уже писал Лайф, всего в параде в Северной столице и Кронштадте принимают участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих. Вечером в Кронштадте будет запущен праздничный салют.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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