Россия способна обнаружить любого противника и нанести неотвратимый удар, заявил Путин

Военно-морской флот России способен найти любого противника и в случае необходимости нанести по нему удар. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

"Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла достойное место в числе ведущих морских держав. По его словам, сейчас в составе отечественного флота есть мощные корабли океанской зоны, ракетные атомные подводные крейсеры, а также новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, у которых до сих пор нет аналогов в мире.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.