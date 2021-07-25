Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и УАЗа в Омской области

В Омской области в результате ДТП погибло три человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

"По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2107, следуя по автодороге Крутинка – Китерьма, в районе 4-го километра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ, за рулём которого находился мужчина 1960 года рождения. В результате ДТП водитель, а также пассажиры ВАЗа — женщина и мужчина — скончались на месте происшествия", — сообщили в УМВД по Омской области.