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Три человека погибли в лобовом столкновении легковушки и УАЗа в Омской области

В больницу доставлены водитель автомобиля УАЗ и семь пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних.

25 июля, 08:58
<p>Фото © VK / "<a href="https://vk.com/55mvd?w=wall-57044659_69498" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление МВД России по Омской области</a>"</p>

Фото © VK / "Управление МВД России по Омской области"

В Омской области в результате ДТП погибло три человека, ещё восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

"По предварительным данным, 36-летний водитель ВАЗ-2107, следуя по автодороге Крутинка – Китерьма, в районе 4-го километра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ, за рулём которого находился мужчина 1960 года рождения. В результате ДТП водитель, а также пассажиры ВАЗа — женщина и мужчина — скончались на месте происшествия", — сообщили в УМВД по Омской области.

Водитель УАЗа и семеро пассажиров были госпитализированы, среди них трое несовершеннолетних. Полиция проверяет обстоятельства аварии.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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