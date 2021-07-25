В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 072 случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 9,8% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Москве (+3406), Подмосковье (+2191), Санкт-Петербурге (+1934), Нижегородской (+534) и Свердловской (+491) областях.

Отметим, что за прошедшие сутки полностью излечиться от болезни смогли 18 678, а общее число выздоровевших достигло 5 490 634. За всё время в России зарегистрировали 6 126 541 случай CoViD-19, зафиксировали 153 874 летальных исхода, из которых 779 — за последние 24 часа.