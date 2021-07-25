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"Не хватает питательных веществ": Диетолог предупредила переболевших ковидом о стремительной потере веса

При этом простым питанием вернуть былую форму не получится, отметила медик. По её словам, в первую очередь нужно пройти полное обследование, чтобы выяснить, какие именно органы нуждаются в лечении.

25 июля, 08:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Некоторые пациенты, перенёсшие коронавирус в лёгкой или тяжёлой форме, после выздоровления начинают стремительно худеть. Как рассказала звёздный диетолог Марият Мухина, потеря веса может достигать двух килограммов в неделю.

"Ковид — это очень опасная инфекция, которая может повлиять на все органы, которые будут "кричать" о том, что им не хватает питательных веществ. Для решения этого вопроса организм начинает сжигать жир — и идёт снижение массы", — пояснила медик в интервью телеканалу "360".

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При этом простым питанием вернуть былой вес не получится, отметила Мухина. По её словам, в первую очередь необходимо пройти полное медицинское обследование, чтобы выяснить, какие именно органы нуждаются в лечении. Так, вирус способен поразить железы, что приводит к гормональным сбоям. Кроме того, инфекция может возникнуть в поджелудочной, щитовидной железах и печени. Медик не исключила, что это спровоцирует нейровоспаление гипоталамуса и гипофиза, которые отвечают за выработку гормонов.

"Нейровоспаление проявляется потерей обоняния и чувства вкуса. Но это только внешние проявления. Отключаются и остальные рецепторы, что тоже может привести к потере веса", — добавила специалист.

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Если после перенесённого ковида пропала мышечная масса, то во время реабилитации нужно употреблять больше продуктов, содержащих белок, подчеркнула диетолог. Она напомнила, что в сутки достаточно двух граммов белка на килограмм веса. По словам Мухиной, питание должно быть сбалансированным, также нельзя злоупотреблять жирными углеводами.

Вместе с тем врач рекомендует приступать к физическим нагрузкам только после обследования сердца, поскольку вирус нередко поражает этот орган. В период восстановления специалист советует ограничиться прогулками по 40 минут, а также дыхательной гимнастикой.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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