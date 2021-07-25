В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом страдающих расстройствами психики

На Чукотке в 2020 году было зарегистрировано наибольшее количество пациентов с расстройствами психики, а меньше всего подобных заболеваний было выявлено в Чечне. Об этом свидетельствуют данные из статистического сборника Минздрава РФ.

"Психические расстройства и расстройства поведения на сто тысяч населения в регионах России: Чукотский автономный округ — 10 012,3, Еврейская автономная область — 6 437,6, Алтайский край — 5 834,9", — приводит РИА "Новости" текст документа.

В министерстве уточнили, что в Чечне показатель заболеваемости психическими расстройствами на 100 тысяч населения составил 1555,6. Вместе с тем небольшие показатели были зафиксированы в Ингушетии (1674,6), а также в Москве (2005,5).