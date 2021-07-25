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У южного побережья Китая перевернулось судно с людьми

По данным местных СМИ, в результате ЧП более 70 человек оказались в воде. В настоящее время на место уже выдвинулись три спасательных корабля.

25 июля, 06:18

Фото © Pixabay

Инженерное судно с несколькими десятками пассажиров на борту перевернулось в заливе Хунхайвань в городском округе Хойчжоу на юге Китая. Как сообщает издание Shenzhen Daily, в результате ЧП в воде оказалось около 70 человек.

Инцидент произошёл в воскресенье около 11:00 (06:00 мск). В настоящее время на место происшествия направлено три спасательных корабля. Информация о причинах произошедшего пока уточняется.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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