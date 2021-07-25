У южного побережья Китая перевернулось судно с людьми

Инженерное судно с несколькими десятками пассажиров на борту перевернулось в заливе Хунхайвань в городском округе Хойчжоу на юге Китая. Как сообщает издание Shenzhen Daily, в результате ЧП в воде оказалось около 70 человек.

Инцидент произошёл в воскресенье около 11:00 (06:00 мск). В настоящее время на место происшествия направлено три спасательных корабля. Информация о причинах произошедшего пока уточняется.