У южного побережья Китая перевернулось судно с людьми
По данным местных СМИ, в результате ЧП более 70 человек оказались в воде. В настоящее время на место уже выдвинулись три спасательных корабля.
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Инженерное судно с несколькими десятками пассажиров на борту перевернулось в заливе Хунхайвань в городском округе Хойчжоу на юге Китая. Как сообщает издание Shenzhen Daily, в результате ЧП в воде оказалось около 70 человек.
Инцидент произошёл в воскресенье около 11:00 (06:00 мск). В настоящее время на место происшествия направлено три спасательных корабля. Информация о причинах произошедшего пока уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что у берегов Ливии в Средиземном море перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 130 человек.
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