В Калифорнии участники рэп-концерта устроили перестрелку, погибли двое. Видео © Twitter / NBC Bay Area

В США минимум два человека погибли и четыре получили ранения в результате стрельбы в городе Сан-Рафел, штат Калифорния. Об этом сообщается на сайте местного полицейского управления.

Отмечается, что о перестрелке правоохранителям стало известно в ночь на субботу. Предположительно, в ней приняли участие люди, которые приехали в город на концерт рэп-музыки.

В результате произошедшего один человек скончался на месте. Ещё один был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Уточняется, что некоторые из получивших ранения участников перестрелки попытались скрыться с места происшествия на машинах, но были задержаны.