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В Калифорнии участники рэп-концерта устроили перестрелку, погибли двое

Некоторые злоумышленники получили ранения. Они попытались скрыться с места происшествия на машинах, но были задержаны.

25 июля, 05:53

В Калифорнии участники рэп-концерта устроили перестрелку, погибли двое. Видео © Twitter / NBC Bay Area

В США минимум два человека погибли и четыре получили ранения в результате стрельбы в городе Сан-Рафел, штат Калифорния. Об этом сообщается на сайте местного полицейского управления.

Отмечается, что о перестрелке правоохранителям стало известно в ночь на субботу. Предположительно, в ней приняли участие люди, которые приехали в город на концерт рэп-музыки.

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В результате произошедшего один человек скончался на месте. Ещё один был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. Уточняется, что некоторые из получивших ранения участников перестрелки попытались скрыться с места происшествия на машинах, но были задержаны.

Ранее Лайф рассказывал, что под Петербургом организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие и обезвредить наркоторговца, ранив его в ногу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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