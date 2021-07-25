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В ВОЗ предсказали исчезновение трёх видов рака в ближайшие десятилетия

Учёные отмечают, что победить некоторые онкологические заболевания помогут отказ от вредных привычек и вакцинация.

25 июля, 05:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предсказали, что в ближайшие десятилетия могут исчезнуть три вида рака. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, по словам экспертов, отказавшись от сигарет, можно победить онкологические заболевания лёгких. Многочисленные исследования в этой области подтверждают, что именно табачный дым приводит к развитию рака.

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Исчезнуть также может онкология печени, если отказаться от алкоголя. В эту категорию входит и рак толстой кишки. Учёные отмечают, что ещё одного возбудителя рака печени — гепатит B — можно победить с помощью вакцинации. В России такая прививка входит в национальный прививочный календарь и делается бесплатно.

По словам экспертов, победить удастся и рак шейки-матки, если справиться с его возбудителем — вирусом папилломы человека. Сделать это также можно с помощью вакцинации. Как показывают исследования, девочки-подростки, сделавшие соответствующую прививку в возрасте 13–14 лет, спустя десять лет реже проявляют склонность к предопухолевой и опухолевой патологии шейки-матки, чем их невакцинированные ровесницы.

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Ранее стоматолог назвал распространённую ошибку, которая может привести к онкологии. Эта оплошность также может грозить риском развития порока сердца, заболеваний гайморовых пазух и гнойных воспалений мягких тканей. Для профилактики необходимо посещать гигиениста ротовой полости.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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