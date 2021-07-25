Политолог предрёк "устранение" Зеленского Западом после встречи с Байденом
По мнению Владимира Сергиенко, украинского президента ждёт скамья подсудимых.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP
Власти США и Германии разрабатывают план по "устранению" президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. По его словам, лидеру Незалежной уже приготовили "чёрную метку", поэтому его ждёт не только импичмент, но и тяжбы с Конституционным судом.
"Зеленскому грозит скамья подсудимых. Зеленский себе вырыл яму. Он будет мечтать об отставке, даже если она будет позорной", — подчеркнул Сергиенко в эфире программы "Время покажет".
По мнению эксперта, первым "звоночком" для Зеленского стала статья в Deutsche Welle — СМИ, которое считают рупором немецких властей. В ней авторы обвинили украинского президента в узурпации власти и предрекли ему большие проблемы, в том числе на родине. Сергиенко заключил, что Зеленского "добьют" после встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоится в конце августа.
Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. В совместном заявлении по её итогам говорится, что для реализации проекта нужно обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Вместе с тем СМИ сообщили, что США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2". В материале издания Politico говорится о том, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.
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