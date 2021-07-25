Политолог предрёк "устранение" Зеленского Западом после встречи с Байденом

Власти США и Германии разрабатывают план по "устранению" президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политолог Владимир Сергиенко. По его словам, лидеру Незалежной уже приготовили "чёрную метку", поэтому его ждёт не только импичмент, но и тяжбы с Конституционным судом.

"Зеленскому грозит скамья подсудимых. Зеленский себе вырыл яму. Он будет мечтать об отставке, даже если она будет позорной", — подчеркнул Сергиенко в эфире программы "Время покажет".

По мнению эксперта, первым "звоночком" для Зеленского стала статья в Deutsche Welle — СМИ, которое считают рупором немецких властей. В ней авторы обвинили украинского президента в узурпации власти и предрекли ему большие проблемы, в том числе на родине. Сергиенко заключил, что Зеленского "добьют" после встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоится в конце августа.