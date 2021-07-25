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Россиянам объяснили, что делать после потери или кражи смартфона

Перед тем как начать пользоваться гаджетом, желательно включить на нём режим "Найти телефон", отметил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

25 июля, 04:37

Фото © Pixabay

Что нужно делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить свои данные, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT.

"Перед тем как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нём режим "Найти телефон", — советует эксперт.

Специалист уточнил, что с помощью этой функции можно определить местоположение украденного либо потерянного гаджета, а в некоторых случаях попробовать его найти. Также этот режим позволяет заблокировать телефон, чтобы им нельзя было пользоваться.

Названы функции смартфона, о которых люди даже не подозревали

Названы функции смартфона, о которых люди даже не подозревали

Лукацкий также советует после потери или кражи смартфона поменять пароли на всех сервисах, в первую очередь — на связанных с интернет-банкингом и электронной почтой. Изменить данные для входа нужно и на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации. Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервисы Google. Это помешает злоумышленникам получить доступ к данным.

Ранее эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова оценила необходимость заклеивания камеры на смартфонах и ноутбуках.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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