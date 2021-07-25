Россиянам объяснили, что делать после потери или кражи смартфона

Что нужно делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить свои данные, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT.

"Перед тем как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нём режим "Найти телефон", — советует эксперт.

Специалист уточнил, что с помощью этой функции можно определить местоположение украденного либо потерянного гаджета, а в некоторых случаях попробовать его найти. Также этот режим позволяет заблокировать телефон, чтобы им нельзя было пользоваться.

Лукацкий также советует после потери или кражи смартфона поменять пароли на всех сервисах, в первую очередь — на связанных с интернет-банкингом и электронной почтой. Изменить данные для входа нужно и на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации. Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервисы Google. Это помешает злоумышленникам получить доступ к данным.