Россиянам объяснили, что делать после потери или кражи смартфона
Перед тем как начать пользоваться гаджетом, желательно включить на нём режим "Найти телефон", отметил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
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Что нужно делать после потери или кражи смартфона, чтобы защитить свои данные, рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT.
"Перед тем как начать пользоваться телефоном, желательно включить на нём режим "Найти телефон", — советует эксперт.
Специалист уточнил, что с помощью этой функции можно определить местоположение украденного либо потерянного гаджета, а в некоторых случаях попробовать его найти. Также этот режим позволяет заблокировать телефон, чтобы им нельзя было пользоваться.
Лукацкий также советует после потери или кражи смартфона поменять пароли на всех сервисах, в первую очередь — на связанных с интернет-банкингом и электронной почтой. Изменить данные для входа нужно и на сервисе, который обеспечивает резервное копирование информации. Для Apple это iСloud и сервисы Apple, для Google — сервисы Google. Это помешает злоумышленникам получить доступ к данным.
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