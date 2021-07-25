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В Петербурге проходят последние приготовления к параду ВМФ

Российский лидер Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт для обхода на катере строя кораблей.

25 июля, 06:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге проходят последние приготовления перед началом парада Военно-морского флота России.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Президент России Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт для обхода на катере строя кораблей. Здесь стартует морская часть парада.

В России 25 июля празднуется День ВМФ

В России 25 июля празднуется День ВМФ

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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