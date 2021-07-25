В Петербурге проходят последние приготовления к параду ВМФ
Российский лидер Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт для обхода на катере строя кораблей.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге проходят последние приготовления перед началом парада Военно-морского флота России.
Президент России Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт для обхода на катере строя кораблей. Здесь стартует морская часть парада.
Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.
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