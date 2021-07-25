В Петербурге проходят последние приготовления к параду ВМФ

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Кронштадт для обхода на катере строя кораблей. Здесь стартует морская часть парада.

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.