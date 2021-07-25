В Microsoft сообщили об опасном вирусе-майнере для систем Windows и Linux
При попадании в компьютер он образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero и при этом крадёт учётные данные.
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Вирус-майнер LemonDuck способен похищать личные данные пользователей компьютеров, работающих на базе систем Windows и Linux, и отключать защиту. Об этом сообщает американская корпорация Microsoft на сайте Windows Central.
Отмечается, что при попадании в компьютер вирус образует сеть ботнет для майнинга криптовалюты Monero. При этом он крадёт учётные данные, удаляет элементы управления безопасностью, а также распространяется по электронной почте. После LemonDuck стирает следы своего присутствия и чистит историю отправленных сообщений. Заразить устройство таким вирусом можно в том числе и через USB.
"Примечательно, что LemonDuck удаляет других злоумышленников с устройства, избавляясь от конкурирующих вредоносных программ и предотвращая любые новые заражения, исправляя те же уязвимости, которые использовались для получения доступа", — отмечается в сообщении компании.
Ранее Лайф рассказывал, что директор ЦРУ усомнился в способности России повлиять на хакеров. Он напомнил, что Вашингтон намерен принять ответные меры в течение "шести или двенадцати месяцев в случае бездействия Москвы".
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