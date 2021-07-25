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В Башкирии рухнул дельтаплан, пилот погиб

Мужчина, личность которого пока не установлена, скончался в карете скорой помощи через час после трагедии. Причины происшествия выясняют правоохранители.

25 июля, 08:45
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CRvhvxMsEcw/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МЧС России по Республике Башкортостан</a></p>

Фото © Instagram / МЧС России по Республике Башкортостан

В Учалинском районе Башкирии произошло падение дельтаплана без мотора. Об этом сообщает МЧС по республике.

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Инцидент произошёл в 09:40 мск недалеко от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас. В результате происшествия пострадал мужчина. К сожалению, через час он скончался в карете скорой помощи.

"На месте находятся сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, скорой медицинской помощи, РОВД Учалинского района", — добавили в ведомстве.

Личность погибшего, как и причины происшествия, пока уточняются.

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Ранее Лайф рассказывал, что при крушении дельтаплана под Костромой погиб пилот. По некоторым данным, 58-летний мужчина поднялся в воздух, чтобы показать летательный аппарат потенциальному покупателю.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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