В Башкирии рухнул дельтаплан, пилот погиб
Мужчина, личность которого пока не установлена, скончался в карете скорой помощи через час после трагедии. Причины происшествия выясняют правоохранители.
Фото © Instagram / МЧС России по Республике Башкортостан
В Учалинском районе Башкирии произошло падение дельтаплана без мотора. Об этом сообщает МЧС по республике.
Инцидент произошёл в 09:40 мск недалеко от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас. В результате происшествия пострадал мужчина. К сожалению, через час он скончался в карете скорой помощи.
"На месте находятся сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, скорой медицинской помощи, РОВД Учалинского района", — добавили в ведомстве.
Личность погибшего, как и причины происшествия, пока уточняются.
Ранее Лайф рассказывал, что при крушении дельтаплана под Костромой погиб пилот. По некоторым данным, 58-летний мужчина поднялся в воздух, чтобы показать летательный аппарат потенциальному покупателю.
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