В Башкирии рухнул дельтаплан, пилот погиб

В Учалинском районе Башкирии произошло падение дельтаплана без мотора. Об этом сообщает МЧС по республике.

Инцидент произошёл в 09:40 мск недалеко от деревни Старобайрамгулово на горе Кумас. В результате происшествия пострадал мужчина. К сожалению, через час он скончался в карете скорой помощи.

"На месте находятся сотрудники МЧС России, представители администрации муниципального образования, скорой медицинской помощи, РОВД Учалинского района", — добавили в ведомстве.

Личность погибшего, как и причины происшествия, пока уточняются.