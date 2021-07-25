Путин отметил роль военных моряков в укреплении Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с Днём Военно-морского флота. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, выступая на открытии Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, отметил роль военных моряков в укреплении Отечества.

"Поздравляю с Днём Военно-морского флота. Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа. Потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше, ковались его слава и величие", — сказал российский лидер.















Путин отметил, что жители России любят и чтят Военно-морской флот, а также по праву гордятся его героической историей и всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Родины и совершал географические открытия. Президент подчеркнул, что масштаб и многогранность стратегических задач, которые всегда решал ВМФ, поражают, вызывают восхищение и гордость.

Кроме того, Путин напомнил заветы Петра I, которые император подробно отразил в Морском уставе: ни перед кем не спускать флаг корабля, не уступать и не сдавать корабль врагу.

"С праздников вас! Да здравствует Российский военно-морской флот! Ура!" — заключил президент.