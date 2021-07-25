Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ
В праздничном параде примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-морского флота РФ обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей.
"Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!" — поприветствовал глава государства моряков.
В ответ российскому лидеру прозвучало троекратное "ура!". Ожидается, что далее президент примет парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Как уже писал Лайф, всего в параде в Северной столице и Кронштадте примут участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих. Мероприятие пройдёт без зрителей в силу эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Вечером в Кронштадте будет запущен праздничный салют.
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