Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ

Как уже писал Лайф, всего в параде в Северной столице и Кронштадте примут участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих. Мероприятие пройдёт без зрителей в силу эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Вечером в Кронштадте будет запущен праздничный салют.