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Путин в Кронштадте поздравил личный состав экипажей с Днём ВМФ

В праздничном параде примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов.

25 июля, 07:39
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/63753/photos/64275" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня Военно-морского флота РФ обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей.

"Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!" — поприветствовал глава государства моряков.

Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ

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В ответ российскому лидеру прозвучало троекратное "ура!". Ожидается, что далее президент примет парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

Как уже писал Лайф, всего в параде в Северной столице и Кронштадте примут участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих. Мероприятие пройдёт без зрителей в силу эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Вечером в Кронштадте будет запущен праздничный салют.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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