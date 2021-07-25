В России разработают беспилотник грузоподъёмностью в тонну

Холдинг "Вертолёты России", входящий в состав "Ростеха", планирует создать беспилотники грузоподъёмностью 200 килограммов и одну тонну. Об этом сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Олег Ландин.

"Наш следующий масштаб будет 200 килограммов полезной нагрузки, и следующий шаг — тонна", — приводит ТАСС его слова.

Ландин добавил, что на данный момент в России есть беспилотники, грузоподъёмность которых составляет от 50 до 80 килограммов, — это БАС-200 и VRT300.