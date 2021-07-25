В России разработают беспилотник грузоподъёмностью в тонну
По словам эксперта, на данный момент грузоподъёмность отечественных аппаратов составляет от 50 до 80 килограммов — это БАС-200 и VRT300.
Фото VK / "Ростех"
Холдинг "Вертолёты России", входящий в состав "Ростеха", планирует создать беспилотники грузоподъёмностью 200 килограммов и одну тонну. Об этом сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Олег Ландин.
"Наш следующий масштаб будет 200 килограммов полезной нагрузки, и следующий шаг — тонна", — приводит ТАСС его слова.
Ландин добавил, что на данный момент в России есть беспилотники, грузоподъёмность которых составляет от 50 до 80 килограммов, — это БАС-200 и VRT300.
Ранее Лайф сообщал, что в России начали строить первый завод по выпуску ударных беспилотников. Производство планируется сделать экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров. Запустить предприятие хотят уже в ноябре текущего года.
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