Политолог оценил заявление Киева о проблемах Украины после запуска "Северного потока – 2"

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что завершение строительства "Северного потока – 2" сделает обеспечение энергетической безопасности главной проблемой Украины.

"Для Украины "Северный поток – 2" и обсуждение вокруг него — это средство шантажа, давления на жалость, на сочувствие у американцев и европейцев, чтобы всё время выторговывать для себя разного рода преференции", — сказал Светов.

По мнению эксперта, Киев и дальше продолжит делать заявления о том, что "другие страны должны отказаться от всего и заняться Украиной".

Как ранее писал Лайф, на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.

Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".