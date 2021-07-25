НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог оценил заявление Киева о проблемах Украины после запуска "Северного потока – 2"

По мнению эксперта, для Незалежной газопровод — "средство шантажа и давления на жалость" у американцев и европейцев, чтобы "выторговывать для себя разного рода преференции".

25 июля, 08:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление генерального директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что завершение строительства "Северного потока – 2" сделает обеспечение энергетической безопасности главной проблемой Украины.

"Для Украины "Северный поток – 2" и обсуждение вокруг него — это средство шантажа, давления на жалость, на сочувствие у американцев и европейцев, чтобы всё время выторговывать для себя разного рода преференции", — сказал Светов.

На Украине озвучили "наипростейший" вариант спасения газотранспортной системы страны

На Украине озвучили "наипростейший" вариант спасения газотранспортной системы страны

По мнению эксперта, Киев и дальше продолжит делать заявления о том, что "другие страны должны отказаться от всего и заняться Украиной".

Как ранее писал Лайф, на Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2". Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил неудовольствие сделкой США и ФРГ по газопроводу.

Политолог объяснил, чего Украина хочет добиться требованиями по "Северному потоку – 2"

Политолог объяснил, чего Украина хочет добиться требованиями по "Северному потоку – 2"

Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Разведка рвётся": Немецкие полицейские неожиданно прервали эфир Соловьёва с политологом Сосновским

15 июля, 13:29

На Украине обозначили главную опасность из-за "Северного потока – 2"

сегодня в 04:02

В CША хотят модернизировать военные внедорожники из-за угрозы потенциального конфликта с РФ и КНР

сегодня в 08:14

В Башкирии рухнул дельтаплан, пилот погиб

сегодня в 08:45

В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса

сегодня в 08:41

Новости партнеров

Layer 1