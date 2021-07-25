В ДТП с автобусом в Хорватии погибло десять человек
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Транспортное средство по неустановленным причинам съехало в кювет.
Десять человек погибли и несколько десятков пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии. Об этом сообщает HINA.
Отмечается, что авария произошла утром на автомагистрали возле города Славонски-Брод. Автобус с номерными знаками Республики Косово по неустановленным причинам съехал в кювет. Пока не известно, были ли в салоне транспортного средства дети. Уточняется, что общее количество пассажиров превышает 60 человек.
Ранее Лайф рассказывал о смертельной аварии в Краснодарском крае. Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работавшие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.