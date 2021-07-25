В ДТП с автобусом в Хорватии погибло десять человек

Десять человек погибли и несколько десятков пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии. Об этом сообщает HINA .

Отмечается, что авария произошла утром на автомагистрали возле города Славонски-Брод. Автобус с номерными знаками Республики Косово по неустановленным причинам съехал в кювет. Пока не известно, были ли в салоне транспортного средства дети. Уточняется, что общее количество пассажиров превышает 60 человек.