Переговоры по Украине
Атаки БПЛА
Новая Госдума

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июля 2021, 11:22

В ДТП с автобусом в Хорватии погибло десять человек

Фото © Vecernji.hr / Vedran Balen

Фото © Vecernji.hr / Vedran Balen

Транспортное средство по неустановленным причинам съехало в кювет.

Десять человек погибли и несколько десятков пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на северо-востоке Хорватии. Об этом сообщает HINA.

Отмечается, что авария произошла утром на автомагистрали возле города Славонски-Брод. Автобус с номерными знаками Республики Косово по неустановленным причинам съехал в кювет. Пока не известно, были ли в салоне транспортного средства дети. Уточняется, что общее количество пассажиров превышает 60 человек.

На Сахалине иномарку и водителя разорвало пополам при столкновении со столбом
На Сахалине иномарку и водителя разорвало пополам при столкновении со столбом

Ранее Лайф рассказывал о смертельной аварии в Краснодарском крае. Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, погибло два человека. Одна женщина скончалась сразу, мужчину в тяжёлом состоянии попытались спасти, но не смогли. Правоохранители, работавшие на месте ДТП, считают, что водитель перегрел тормоза и не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Хорватия
  • В мире
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar