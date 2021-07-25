В Нижегородской области два человека погибли в ДТП со скорой
Кроме того, ещё пятеро пострадали, их госпитализировали. Детей среди травмированных нет.
Три автомобиля, включая карету скорой помощи, столкнулись в Городецком районе Нижегородской области. В аварии погибли мужчина и женщина 1969 года рождения, ещё пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
"25 июля 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении транспортных средств в Городецком районе, 53-й километр автодороги Линда – Городец – Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС. В результате ДТП погибло два человека и пять человек пострадали (детей нет)", — говорится в релизе.
В ликвидации последствий аварии участвовало восемь человек, привлекалось две единицы техники.
Ранее в Нижегородской области водитель автомобиля заживо сгорел на месте ДТП. Он ехал со скоростью 120 км/ч и врезался в стелу на Северном круговом шоссе. Лайф публиковал видео с места аварии.
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