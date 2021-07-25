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В Нижегородской области два человека погибли в ДТП со скорой

Кроме того, ещё пятеро пострадали, их госпитализировали. Детей среди травмированных нет.

25 июля, 08:08
<p>Фото © <a href="https://52.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4521345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Нижегородской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три автомобиля, включая карету скорой помощи, столкнулись в Городецком районе Нижегородской области. В аварии погибли мужчина и женщина 1969 года рождения, ещё пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"25 июля 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении транспортных средств в Городецком районе, 53-й километр автодороги Линда – Городец – Заволжье, плотина Нижегородской ГЭС. В результате ДТП погибло два человека и пять человек пострадали (детей нет)", — говорится в релизе.

В ликвидации последствий аварии участвовало восемь человек, привлекалось две единицы техники.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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