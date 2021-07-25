Лайф узнал причину смерти избитого на отдыхе главы Минцифры Амурской области

Судмедэкспертиза показала, что министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер от удара, полученного при падении. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отметим, что ранее мужчина, который повздорил с министром, заявил правоохранителям, что Курдюков сам споткнулся и ударился головой. Сейчас он проходит по делу как свидетель.