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Лайф узнал причину смерти избитого на отдыхе главы Минцифры Амурской области

Чиновнику было 39 лет. В должности министра цифрового развития и связи он работал с января 2021 года.

25 июля, 07:51
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<p>Александр Курдюков. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LYhXN4ZQl9E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Амурской области </a></p>

Александр Курдюков. Кадр из видео © YouTube / Правительство Амурской области

Судмедэкспертиза показала, что министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков умер от удара, полученного при падении. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отметим, что ранее мужчина, который повздорил с министром, заявил правоохранителям, что Курдюков сам споткнулся и ударился головой. Сейчас он проходит по делу как свидетель.

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Курдюков родился в Благовещенске 8 сентября 1981 года. Пост главы Минцифры региона он занимал с января 2021 года.

Напомним, инцидент на турбазе неподалёку от Благовещенска произошёл 17 июля. Чиновник, его супруга и друзья арендовали гриль-зону. Когда вечером охранник пошёл на плановый обход территории, то обнаружил Курдюкова уже сильно избитым. Министра госпитализировали в тяжёлом состоянии и ввели в медикаментозную кому. Сегодня, 25 июля, стало известно, что Курдюков скончался.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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