В Чехии назвали терроризмом действия дипломатов США в России
Некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и поэтому активно помогают наносить ущерб собственной стране, попутно оскорбляя РФ и её народ, отметил эксперт.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сотрудники Посольства США в России занимаются более явной враждебной деятельностью, чем та, которую приписывают Москве по делу из-за взрывов на складах во Врбетице. Об этом сообщает Haló noviny.
Автор статьи Роман Блашко отметил, что ухудшение отношений между Прагой и Москвой было частью замысла Вашингтона. А некоторые политики Чехии находятся в зависимости от западных спецслужб, поэтому они и помогают наносить ущерб собственной стране, попутно оскорбляя Россию и её народ. Журналист вспомнил о недавнем инциденте в Тверской области, где сотрудник Посольства США попался на краже стрелочного указателя на железнодорожной станции.
"Я не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счёт русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!" — отметил Блашко, добавив, что действия американского дипломата больше подходят под описание акта терроризма, чем произошедшее во Врбетице.
Напомним, об инциденте в Тверской области рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, американец подверг опасности жизни и здоровье пассажиров поездов, ведь, если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия.
Комментариев: 0