В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Отметим, что в этом году в параде задействовано свыше 50 кораблей различных классов, включая ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Кроме того, впервые в мероприятии принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".

Сегодня в пятый раз в Главном военном-морском параде и в парадах в местах дислокации ВМФ России будут задействованы военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике. Всего участвует более 15 тысяч человек, корабли и подводные лодки, свыше 80 воздушных судов и около 120 единиц боевой техники.