В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В мероприятии участвует более 50 кораблей различного класса, включая ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов".
В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге сегодня, 25 июля, проходит Главный военно-морской парад, посвящённый 325-летию создания Российского регулярного флота. Парад принимает президент РФ Владимир Путин.
Отметим, что в этом году в параде задействовано свыше 50 кораблей различных классов, включая ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Кроме того, впервые в мероприятии принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А".
Сегодня в пятый раз в Главном военном-морском параде и в парадах в местах дислокации ВМФ России будут задействованы военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также военно-морской базы РФ в Сирийской Арабской Республике. Всего участвует более 15 тысяч человек, корабли и подводные лодки, свыше 80 воздушных судов и около 120 единиц боевой техники.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин примет участие в церемонии спуска на воду супертраулера в День ВМФ. Это третий из десяти образцов новейшего поколения, строящихся в рамках программы развития гражданского судостроения.
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