Контр-адмирал Илья Козлов поделился с Лайфом впечатлениями от Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. Видео © LIFE

Сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, зрителями которого стали ветераны Российского флота, а также представители иностранных военных ведомств. Контр-адмирал, Герой России, бывший командующий тихоокеанского спецназа Илья Козлов рассказал Лайфу о своих впечатлениях от мероприятия, отметив, что впервые стал зрителем парада в Северной столице.

"Всё достойно, всё отлично, вообще очень всё понравилось. Гордость за Военно-морской флот!" — отметил Герой России.

Мероприятие не оставило равнодушными и представителей Египта. В беседе с корреспондентом Лайфа они отметили, что парад был фантастическим.