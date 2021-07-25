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"Гордость за флот!": Контр-адмирал Илья Козлов поделился с Лайфом впечатлениями от Главного парада по случаю Дня ВМФ

Мероприятие также не оставило равнодушными представителей Египта, с которыми удалось пообщаться нашему корреспонденту.

25 июля, 10:09

Контр-адмирал Илья Козлов поделился с Лайфом впечатлениями от Главного военно-морского парада по случаю Дня ВМФ. Видео © LIFE

Сегодня, 25 июля, в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, зрителями которого стали ветераны Российского флота, а также представители иностранных военных ведомств. Контр-адмирал, Герой России, бывший командующий тихоокеанского спецназа Илья Козлов рассказал Лайфу о своих впечатлениях от мероприятия, отметив, что впервые стал зрителем парада в Северной столице.

"Всё достойно, всё отлично, вообще очень всё понравилось. Гордость за Военно-морской флот!" — отметил Герой России.

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Мероприятие не оставило равнодушными и представителей Египта. В беседе с корреспондентом Лайфа они отметили, что парад был фантастическим.

Как уже писал Лайф, всего в параде в Северной столице и Кронштадте приняли участие 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов, а также порядка 50 летательных аппаратов морской авиации флота и более четырёх тысяч военнослужащих. Вечером в Кронштадте будет запущен праздничный салют.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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