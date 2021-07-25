Мясников перечислил предвестники инфаркта

Существуют основные и наиболее частые симптомы надвигающегося инфаркта, такие как боль в груди, одышка, повышенная потливость и слабость. Однако есть и менее очевидные, о которых в эфире телеканала "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

К таким можно отнести боли в шее, плечах или челюсти. Также о скором омертвлении сердца могут свидетельствовать спутанность речи, вздутие живота и изжога. Однако перечисленные симптомы не являются однозначным поводом вызывать скорую помощь.

"Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. Если вы попали к врачу, ваша смертность — 3–6%, если не попали вовремя, ваша смертность — 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта", — объяснил врач.

Мясников перечислил факторы риска, которые могут повлиять на развитие инфаркта. Наибольшей опасности подвержены те, у кого их сразу несколько.

Возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет)

Наследственность, связанная с ранними проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний

Курение

Повышение холестерина низкой плотности

Понижение холестерина высокой плотности

Повышение уровня сахара

Артериальная гипертония

Отсутствие физической активности

Ожирение

Отсутствие регулярного приёма малых доз алкоголя (350 граммов пива, 150 граммов вина или 40 граммов крепкого напитка)