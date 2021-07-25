Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещённым контентом за один–два часа
По мнению председателя Следственного комитета РФ, такой способ позволит оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в Сети.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил блокировать интернет-сайты с запрещённой информацией за один–два часа.
"С учётом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории РФ информацию, занимает достаточно много времени, считаю необходимым оптимизировать процесс и максимально сократить механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-сайты блокировались в течение одного–двух часов", — сказал председатель СК РФ в интервью "Российской газете".
Бастрыкин выразил уверенность, что такой способ позволит более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в Сети.
Ранее мы писали, что Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент. Такая функция, однако, будет доступна только тем, кто уже достиг 18 лет. В компании не уточнили, когда она появится у всех юзеров.
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