НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещённым контентом за один–два часа

По мнению председателя Следственного комитета РФ, такой способ позволит оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в Сети.

25 июля, 09:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил блокировать интернет-сайты с запрещённой информацией за один–два часа.

"С учётом того, что блокировка ресурсов, содержащих запрещённую для распространения на территории РФ информацию, занимает достаточно много времени, считаю необходимым оптимизировать процесс и максимально сократить механизм межведомственного взаимодействия, чтобы при обнаружении незаконного содержимого интернет-сайты блокировались в течение одного–двух часов", — сказал председатель СК РФ в интервью "Российской газете".

В России вырос спрос на страховки от киберугроз

В России вырос спрос на страховки от киберугроз

Бастрыкин выразил уверенность, что такой способ позволит более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма и терроризма в Сети.

Прикрываются госорганами: Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Прикрываются госорганами: Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Ранее мы писали, что Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент. Такая функция, однако, будет доступна только тем, кто уже достиг 18 лет. В компании не уточнили, когда она появится у всех юзеров.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное и интернет-мошенничество

23 июля, 11:32

Правозащитник Ионов требует признать иноагентами портал "Важные истории" и журналиста Анина

23 июля, 17:34

Путин принял участие в церемонии спуска на воду супертраулера "Механик Сизов"

сегодня в 10:14

Тренер Бацарашкиной рассказала о пути россиянки к олимпийскому золоту

сегодня в 10:26

Теннисист Андрей Рублёв проиграл в первом круге на Олимпиаде

сегодня в 10:20

Новости партнеров

Layer 1