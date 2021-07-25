Журнал Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности коронавируса

С самого начала распространения коронавируса в мире британский медицинский журнал Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу инфекции от человека к человеку, однако скрывал их от широкой общественности. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя и директора независимой международной благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррара.

По его мнению, данные о патогене, известные издателям журнала на момент начала пандемии, вполне могли остановить рост числа заражений и таким образом спасти жизни миллионов людей. Однако редакторы Lancet в тот момент, "когда каждая секунда была на счету", не стали публиковать первые исследования китайских медиков и не прислушались к советам ведущих эпидемиологов.

"Доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями, не выложили в открытый доступ. Мир должен был немедленно узнать об этом. Во время вспышек заболеваний скорость, возможно, важнее всего остального", — заявил Фаррар.

Эксперт также отметил, что в Китае об опасности нового вируса начали говорить уже в конце 2019 года, когда в Ухани были зафиксированы первые случаи заражения. Вероятно, предположил директор Wellcome Trust, Lancet находился под давлением китайских властей, которые не хотели распространять данную информацию.