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Журнал Lancet обвинили в сокрытии фактов об опасности коронавируса

Как утверждает Daily Mail, данные о патогене, известные издателям на момент начала пандемии, могли остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей.

25 июля, 09:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С самого начала распространения коронавируса в мире британский медицинский журнал Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, подтверждающим передачу инфекции от человека к человеку, однако скрывал их от широкой общественности. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя и директора независимой международной благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррара.

По его мнению, данные о патогене, известные издателям журнала на момент начала пандемии, вполне могли остановить рост числа заражений и таким образом спасти жизни миллионов людей. Однако редакторы Lancet в тот момент, "когда каждая секунда была на счету", не стали публиковать первые исследования китайских медиков и не прислушались к советам ведущих эпидемиологов.

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"Доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями, не выложили в открытый доступ. Мир должен был немедленно узнать об этом. Во время вспышек заболеваний скорость, возможно, важнее всего остального", — заявил Фаррар.

Эксперт также отметил, что в Китае об опасности нового вируса начали говорить уже в конце 2019 года, когда в Ухани были зафиксированы первые случаи заражения. Вероятно, предположил директор Wellcome Trust, Lancet находился под давлением китайских властей, которые не хотели распространять данную информацию.

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А ранее китайские учёные заявили о доказательствах природного происхождения коронавируса. Они сравнили SARS-CoV-2 с вирусом SARS-CoV, также известным как атипичная пневмония, и пришли к выводу, что новый патоген не мог возникнуть в лаборатории или на рынке большого города.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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